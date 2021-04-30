В Башкирии в массовом ДТП пострадал первоклассник

Фото: региональная Госавтоинспекция

Сегодняшнее утр началось в Салавате с массового ДТП: в 8 утра на улице Губкина столкнулись сразу четыре автомобиля. Все началось с того, что две водительницы 43 и 48 лет не смогли поделить дорогу, из-за чего столкнулись попутные Toyota CH и Nissan Note. После удара Toyota вынесло на встречную полосу, где она врезалась в Ford Explorer и ВАЗ-2105. Больше всего пострадала отечественная легковушка, в которой находились 24-летний водитель городской больницы и его семилетний пассажир. Водителя и первоклассника отвезли в больницу, а по факту массовой аварии начато разбирательство.

- За прошлые сутки в Башкирии зарегистрировано 7 аварий, в которых 8 человек получили травмы, - добавили в региональной Госавтоинспекции.