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Общество30 апреля 2021 11:52

Статистика по COVID-19 в Башкирии на 30 апреля: 97 человек заболели, еще 4 умерли

Общее число инфицированных в регионе увеличилось до 35375 человек
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Всплеска заболеваемости в регионе пока не наблюдается

Всплеска заболеваемости в регионе пока не наблюдается

Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 97 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных выросло до 35375 человек. Большая часть из них находится в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении. Еще четверо за сутки скончались от осложнений вируса, всего жертвами вируса с начала пандемии стали 448 жителей республики. Динамика по выздоровлению также остается стабильной: за 24 часа вылечились 96 человек, всего – 32956.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию уже 164004 жителей региона. Привиться от ковида можно будет и на первомайских праздниках, поскольку пункты вакцинации будут действовать. А еще всем привитым теперь будут выдавать специальный знак отличия – круглый значок с надписью «Я вакцинирован/COVID-19 Vaccinated».