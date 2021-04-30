Статистика по COVID-19 в Башкирии на 30 апреля: 97 человек заболели, еще 4 умерли

Всплеска заболеваемости в регионе пока не наблюдается Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 97 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных выросло до 35375 человек. Большая часть из них находится в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении. Еще четверо за сутки скончались от осложнений вируса, всего жертвами вируса с начала пандемии стали 448 жителей республики. Динамика по выздоровлению также остается стабильной: за 24 часа вылечились 96 человек, всего – 32956.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию уже 164004 жителей региона. Привиться от ковида можно будет и на первомайских праздниках, поскольку пункты вакцинации будут действовать. А еще всем привитым теперь будут выдавать специальный знак отличия – круглый значок с надписью «Я вакцинирован/COVID-19 Vaccinated».