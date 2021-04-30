В Уфе будут судить иностранца, который сменил имя, чтобы попасть в Россию

Приговор иностранцу вынесет Уфимский районный суд

В Уфе будут судить 31-летнего гражданина Таджикистан. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в сентябре 2016 года мужчине закрыли въезд в страну, потому что он нарушил режим пребывания. Обвиняемому пришлось уехать в родной Таджикистан, однако с таким положением дел он мириться не собирался. Чтобы вернуться в Россию, он изменил имя, фамилию и отчество.

В 2017 году с новым паспортом он прилетел на самолете в Уфу. Обман иностранца был вскрыт, и на него завели уголовное дело. В ближайшее время его будет рассматривать Уфимский районный суд.