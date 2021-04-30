Башкирия получила 13,6 тысячи бюджетных мест в вузах

фото: Радий Хабиров // vk.com

Министерство образования России выделило Башкирии 13,6 тысячи бюджетных мест на 2022-2023 учебный год. По словам главы республики Радия Хабирова, это на 2338 мест больше, чем предусматривается в этом году.

– Мы стараемся создать все возможности для того, чтобы ребята получали качественное образование в Башкортостане. И здорово, что еще больше молодых людей смогут учиться на бюджете – это добавит конкурентоспособности нашим вузам, – отметил руководитель региона в своих соцсетях.

Из 13,6 тысячи бюджетных мест, полученных Башкирией на 2022-2023 учебных год, 7949 приходится на бакалавриат, 2737 – на магистратуру, 1790 – на специалитет, 181 – на аспирантуру, 935 – на ординатуру и 10 – на ассистентуру-стажировку. Больше всего бюджетных учащихся – 3087 – будет в УГНТУ. БГМУ выделено 1853 мест, БГПУ – 1770.