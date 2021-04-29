Следователи проверят нападение бездомных собак на детей в Бирске

Проходящий мимо учитель отогнал псов и помог школьникам спуститься на землю.

В Бирске следователи проводят проверку по факту нападения бездомных собак на детей. Напомним, вопиющий случай произошел 28 апреля – беспризорные животные загнали детей на дерево, а потом разлеглись под ним и грелись под солнышком. Проходящий мимо учитель отогнал псов и помог школьникам спуститься на землю.

Сотрудникам следкома предстоит узнать, нет ли место халатности чиновников. Проверка проводится по признакам статьи 293 УК РФ (халатность).

- Опрашиваются дети, работники администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня утром 29 апреля по этому случаю также прошла прокурорская проверка. В надзорном ведомстве отчитались, что в городе отловили 18 собак, их доставили в приют.