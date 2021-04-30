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Общество30 апреля 2021 6:22

В башкирском городе стая собак загнала детей в магазин

Трое ребят испугались лая и нападения и вынуждены были спрятаться
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Ребята испугались лая и преследования и ради своей безопасности были вынуждены забежать в магазин.

Ребята испугались лая и преследования и ради своей безопасности были вынуждены забежать в магазин.

В Белорецке вчера днем 29 апреля троих детей напугала стая собак. Ребята испугались лая и преследования и ради своей безопасности были вынуждены забежать в магазин. Публикация появилась в одном из городских пабликов во «Вконтакте».

- Администрация города начнет когда-нибудь предпринимать меры, или недостаточно смертельного случая в Учалах? Даже у нас уже был случай, что собака напала на ребенка, ребенок в реанимации. Кто виноват в таких несчастных случаях? Взрослым страшно идти, а у детей может быть психологическая травма, шрамы на всю жизнь. Уберите их пожалуйста, - написал автор поста в социальных сетях.

Напомним, что накануне бродячие собаки так напугали детей в Бирске, что те забрались от испуга на дерево. По данному факту сейчас организована прокурорская проверка.