В башкирском городе стая собак загнала детей в магазин

Ребята испугались лая и преследования и ради своей безопасности были вынуждены забежать в магазин.

В Белорецке вчера днем 29 апреля троих детей напугала стая собак. Ребята испугались лая и преследования и ради своей безопасности были вынуждены забежать в магазин. Публикация появилась в одном из городских пабликов во «Вконтакте».

- Администрация города начнет когда-нибудь предпринимать меры, или недостаточно смертельного случая в Учалах? Даже у нас уже был случай, что собака напала на ребенка, ребенок в реанимации. Кто виноват в таких несчастных случаях? Взрослым страшно идти, а у детей может быть психологическая травма, шрамы на всю жизнь. Уберите их пожалуйста, - написал автор поста в социальных сетях.

Напомним, что накануне бродячие собаки так напугали детей в Бирске, что те забрались от испуга на дерево. По данному факту сейчас организована прокурорская проверка.