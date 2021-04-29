Житель Башкирии вместе с товарищем до смерти забил сожителя матери

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся первоначальные следственные действия.

В Сибае двое местных жителей 19 и 20 лет подозреваются в убийстве 40-летнего сожителя матери одного из подозреваемых. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Известно, что во вторник вечером 27 апреля потерпевший распивал алкоголь со своей сожительницей, ее 20-летним сыном и 19-летним знакомым. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора, тогда сын вступился за мать и напал на него. Вместе с гостем они избили несчастного руками и ногами, а потом ушли из дома. В соседней комнате находилась дочь сожительницы пострадавшего, она вызвала скорую. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся первоначальные следственные действия.