Гостиница, буфет и сувениры: мэр Уфы утвердил расходы на прием делегаций

Мэрия Уфы определилась с расходами на гостей из других регионов и стран

Мэр Уфы Сергей Греков утвердил бюджетные расходы на прием официальных делегаций из регионов России и других стран. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации 27 апреля.

К документу приложена смета с конкретными строками расходов. Так, например, на оплату гостиницы для руководителей делегаций можно потратить сумму, не превышающую стоимость двухкомнатного номера «высшей категории». На остальных членов делегации, в том числе переводчиков и сопровождающих лиц, выделено меньше денег: «не более стоимости одноместного номера первой категории».

На буфетное обслуживание одного гостя предусмотрено до 200 рублей, на суточное питание – до 2000 рублей. Организация официального приема от имени мэра Уфы не превысит 5000 рублей – причем из расчета на одного участника. Культпрограмма для единственного делегата обойдется местному бюджету максимум в 1500 рублей. Дополнительно к этому прилагается посещение музеев (до 400 рублей) и предоставление экскурсоводов на группу из 10 человек (на русском языке до 2500 рублей в час, на иностранном – до 6000 рублей в час).

Предельная сумма, выделяемая на переводчика, составит 1500 рублей в час. Одна из самых затратных строчек расходов – сувениры и подарки: до 10000 и до 5000 рублей для руководителя и членов иностранной делегации соответственно. На подарки для гостей из регионов России Уфа не собирается тратить более 3000 рублей. На покупку живых цветов предусмотрено 2500 рублей. И последнее – расходы на транспорт. Конкретных сумм здесь нет, но известно, что руководителей делегаций будут развозить на легковом автомобиле с почасовой оплатой, остальным предоставят машины бизнес-класса (на троих человек) или микроавтобус.