Жители Башкирии хотели 233 раза убить друг друга в 2020 году

Опубликована статистика по убийствам в Башкирии

В Башкирии за 2020 года зарегистрировали 233 убийства и покушений на убийство.

Ежегодной сводкой криминальной статистики поделились эксперты Генпрокуратуры России. Оказалось, что за 12 месяцев 2020 года на территории Башкирии зарегистрировали 233 попытки лишения человека жизни или доведенных до конца убийств. За год этот показатель снизился на 7.

Стоит отметить, что в статистику по убийствам попали именно преступления по статье 105 УК РФ – как умышленные причинения смерти. Нередки случаи, когда преступники наносит сильные увечья потерпевшим без цели убийства, но жертва в итоге умирает. Тогда такие дела рассматривают как причинение вреда здоровью.

Всего же в «ковидный» год в Башкирии зарегистрировали 55883 преступлений. Это примерно на 500 больше, чем годом ранее.