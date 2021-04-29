Жительница Башкирии избила тростью и задушила беспомощную пожилую мать своего сожителя

Следователи заинтересовались смертью пожилой женщины после того как появились результаты судмедэкспертизы

Жительницу Башкирии посадили на 10 лет за убийство 83-летней матери своего сожителя. Преступление произошло в городе Дюртюли, сообщил Следственный комитет республики.

О смерти пенсионерки стало известно 12 апреля 2020 года. За старушкой ухаживала 51-летняя сожительница ее сына, который находился в больнице. Изначально никаких сведений о криминальном характере кончины пожилой женщины не было: она имела серьезные проблемы со здоровьем и длительное время не могла двигаться.

Подозрения на то, что пенсионерку убили, появились после судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила на теле погибшей телесные повреждения. Единственный человек, который мог навредить старушке, – это ее сиделка. Следователи смогли ее расколоть и восстановили картину убийства.

– Подсудимая в ходе бытовой ссоры с потерпевшей нанесла ей телесные повреждения тростью для ходьбы, а после задушила ее. Сын потерпевшей вызвал домой скорую помощь, поскольку не мог связаться с матерью по телефону, а его сожительница все время сообщала ему, что она спит, – передали в СК РБ.

Сегодня , 29 апреля, над женщиной состоялся суд. Ее приговорили к 10 годам колонии общего режима.