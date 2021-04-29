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Происшествия29 апреля 2021 14:50

Жительница Башкирии избила тростью и задушила беспомощную пожилую мать своего сожителя

Суд вынес ей приговор - 10 лет колонии общего режима
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи заинтересовались смертью пожилой женщины после того как появились результаты судмедэкспертизы

Следователи заинтересовались смертью пожилой женщины после того как появились результаты судмедэкспертизы

Жительницу Башкирии посадили на 10 лет за убийство 83-летней матери своего сожителя. Преступление произошло в городе Дюртюли, сообщил Следственный комитет республики.

О смерти пенсионерки стало известно 12 апреля 2020 года. За старушкой ухаживала 51-летняя сожительница ее сына, который находился в больнице. Изначально никаких сведений о криминальном характере кончины пожилой женщины не было: она имела серьезные проблемы со здоровьем и длительное время не могла двигаться.

Подозрения на то, что пенсионерку убили, появились после судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила на теле погибшей телесные повреждения. Единственный человек, который мог навредить старушке, – это ее сиделка. Следователи смогли ее расколоть и восстановили картину убийства.

– Подсудимая в ходе бытовой ссоры с потерпевшей нанесла ей телесные повреждения тростью для ходьбы, а после задушила ее. Сын потерпевшей вызвал домой скорую помощь, поскольку не мог связаться с матерью по телефону, а его сожительница все время сообщала ему, что она спит, – передали в СК РБ.

Сегодня , 29 апреля, над женщиной состоялся суд. Ее приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Криминал