В башкирском городе, где собаки загнали детей на дерево, прошла прокурорская проверка

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В башкирском городе Бирске, где испугавшиеся стаи собак дети забрались на дерево, сегодня утром, 29 апреля, прошла прокурорская проверка. Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что загнанные на дерево четыре школьника являются учениками второго класса. Спуститься им помог проходящий мимо педагог – он отогнал животных.

Надзорное ведомство вынесло предупреждение главе администрации района и потребовала наказать чиновника, ответственного за отлов безнадзорных животных. В прокуратуре добавили, что в ходе проверки специализированная организация отловила в городе 18 собак. Их доставили в приют, чтобы стерилизовать, бирковать и привить.

Напомним, об инциденте стало известно благодаря опубликованному в социальных сетях видео. Оно появилось в день происшествия – 28 апреля.