В Башкирии мошенники взломали группу благотворительного фонда, который помогает тяжелобольным детям

Подписчиков фонда просят не переводить деньги на подозрительные номера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С неприятным сюрпризом столкнулись волонтеры башкирского благотворительного фонда «Потерь нет», который помогает тяжелобольным детям. Мошенники взломали группу фонда в соцсетях и выложили там ссылку на страницу, где якобы разыгрывались дорогие призы. Вот только при попытке перехода по ссылке, у пользователей запрашивались данные банковских карт. Волонтеры фонда сразу же объявили о взломе и предупредили, чтобы люди ни в коем случае не переводили деньги на незнакомые номера.

- Наш фонд не делает подобных рассылок и не проводит подобных розыгрышей! Это мошенники, которые пытаются завладеть данными банковских карт! Наш фонд никогда не пишет в личные сообщения с просьбой перевести деньги. Если вам написали в личные сообщения якобы от лица фонда или кого-либо из сотрудников с просьбой перевести деньги, прикрепили ссылку или реквизиты личной карты, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (347) 216-34-55 и сообщите о данном факте, - попросили представители благотворительного фонда.

Напомним, ранее мы писали о 51-летнем жителе Башкирии, у которого аферисты обманом выманили почти 8 миллионов. Мужчина взял несколько кредитов в разных банках и перевел их мошенникам, якобы закрывая несуществующие заемы. Сейчас злоумышленников ищет полиция.