На долгих майских праздниках почта в Башкирии будут работать по-особому графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 и 9 мая в Башкирии не будут работать почтовые отделения.

Известно, что в республике и по всей стране почтовые отделения в течение майских праздников будут работать по особому графику. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше обычного, а 1 и 9 и вовсе не будут работать. На этом изменения в графике не ограничатся.

3 и 10 мая клиентов почты будут принимать по графику субботы и воскресенья соответственно. 2 и с 4 по 7 мая почтовые отделения вернутся в нормальный режим работы.

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что в некоторых сельских отделениях график работы может отличаться из-за местных особенностей.

Уточнить график работы вашего отделения можно на сайте Почты России.