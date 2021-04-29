В Уфе спецназовцы задержали жуликов, распространявших поддельные деньги

Фото: МВД Башкирии

В Уфе полицейские поймали преступников, которые расплачивались в магазинах поддельными купюрами.

Известно, что двое 29-летних жулики приобретали фальшивки в интернете. После этого они покупали недорогие товары в магазинах и получали сдачу настоящими деньгами. Вскоре на след преступников вышли полицейские. Судя по оперативным фото, задержали молодых спецназовцы при «полном параде».

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что при себе у парней нашли несколько поддельных пятитысячных купюр и несколько мобильных телефонов. Стражи порядка также отметили, что за подобные преступления грозит серьезное наказание – до 15 лет заключения.