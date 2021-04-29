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Происшествия29 апреля 2021 10:31

В Башкирии против чиновника возбудили уголовное дело за махинации с закупкой жилья для сирот

По версии следствия, подозреваемый позволил своему родственнику нажиться на госконтракте
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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СК изучает документацию, изъятую из администрации района

СК изучает документацию, изъятую из администрации района

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» против чиновника из администрации Бураевского района. 33-летнего специалиста отдела экономики, предпринимательства, строительства и муниципальных услуг в махинациях с закупкой жилья для сирот.

По версии следствия, в период с июня 2019 по октябрь 2020 года госслужащий включил в десять контрактов на покупку недвижимости для детей-сирот оплату агентских услуг супруга родной сестры. Это конфликт интересов, допущенный в нарушение аукционной документации, которую утвердил глава района.

Подозреваемый утаил от руководства администрации наличие у него конфликта интересов ввиду родства с лицом, участвующим в аукционе. Таким образом, цены на приобретаемое жилье были завышены на величину стоимости услуг риелтора, которая в некоторых случаях достигала четверти от стоимости самой недвижимости, – пояснили в СК республики.

Родственник чиновника необоснованно получил свыше двух миллионов рублей. Эта сумма теперь расценивается как ущерб районному бюджету.

Следственный комитет изъял из муниципалитета необходимую документацию. Сотрудники правоохранительного ведомства допрашивают коллег подозреваемого и руководство районной администрации.

Криминал