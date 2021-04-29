Аналитики отметили в Башкирии рост цен на некоторые продукты

В Башкирии выяснили, как изменились цены на продукты за одну неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии за одну неделю подорожали некоторые продукты питания. Башстат сравнил цены в магазинах по состоянию на 19 и 26 апреля.

По данным статистиков, больше всего в стоимости выросли свежие огурцы – средняя цена за килограмм сейчас составляет 122,18 рубля (+5,4% или +6 рублей). Подорожали также гречка (82,11 рубля за 1 кг: +3,6% или +2,8 рубля), мясные консервы для детского питания (797,45 рубля за 1 кг: +2,6% или +18,3 рубля), морковь (46,1 рубля за 1 кг: +2,1% или +96 копеек), макароны (64,76 рубля за 1 кг: +1,8% или +1,14 рубля) и мороженая рыба (165,45 рубля за 1 кг: +1,7% или +2,72 рубля).

Из подешевевших продовольственных товаров аналитики выделили печенье (136 рублей за 1 кг: -2,8% или -3,9 рубля), карамель (209 рублей за 1 кг: -1,9% или -3,98 рубля), сыры (524,5 рубля за 1 кг: -1,8% или -9,43 рубля), картофель (38,28 рубля за 1 кг: -1,7% или -67 копеек) и маргарин (143,37 рубля за 1 кг: -1,6% или -2,32 рубля).