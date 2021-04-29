Росприроднадзор оценил ущерб экологии Башкирии за 2020 год в 700 млн рублей

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Специалисты Росприроднадзора за прошлый год выявили ущерб экологии Башкирии на 700 млн рублей. Об этом во время рабочего визита в республику сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова. Она акцентировала внимание на одном из крупнейших предприятий региона – «Башкирской содовой компании»:

– Облет территории Башкирской содовой компании не вызвал у меня никаких позитивных эмоций. Мы увидели с воздуха огромные шламонакопители, и при этом пока нет проектов их рекультивации, а с ними рядом находятся водные объекты, – отметила Радионова.

Во время совещания с руководством Башкирии глава Росприроднадзора предложила сделать результаты экологического мониторинга по загрязнению воздуха «полностью открытыми и публиковать их в СМИ наряду с прогнозом погоды». Также Радионова сообщила, что в 2023 году республика получит возможность принять участие в федеральном проекте «Чистый воздух», который позволит региону приобрести современные передвижные лаборатории и новые автоматические станции контроля атмосферы.