Родные рассказали о судьбе 12-летней девочки, пропавшей в Башкирии

Фото: соцсети

Накануне Башкирию облетел призыв о помощи из Белебея где пропала 12-летняя девочка. Родители рассказали, что днем школьница ушла из дома, но ни вечером, ни ночью домой так и не вернулась. Перепуганные родные немедленно обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Всю ночь длились поиски ребенка, а уже на следующее утро пришла радостная новость.

- Все хорошо, Лида уже нашлась и уже дома – живая и здоровая. Заигралась у подружек, решила там остаться ночевать, а вот предупредить родителей почему-то забыла. Ну ничего, главное, что все хорошо закончилось, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» близкий девочки.