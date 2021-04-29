Три человека попали в больницу после встречного ДТП под Уфой

фото: ГИБДД РБ

Три человека были госпитализированы после встречного ДТП с двумя легковушками под Уфой. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась 28 апреля в десятом часу утра. На улице Нагорной в селе Чесноковка лоб в лоб столкнулись два автомобиля марки Nissan – Juke и Qashqai. Оба водителя иномарок – 24-летний уфимец и 67-летний житель Шаранского района – получили серьезные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Госпитализация также потребовалась пассажирке из Qashqai. Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожного происшествия.

фото: ГИБДД РБ

За прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано еще шесть ДТП, в которых пострадали шестеро человек.