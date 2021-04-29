Жильцы дома на Конституции в Уфе приостановили голодовку

фото: Алла Яковлева // vk.com

Жильцы дома №5 по улице Конституции в Уфе, протестующие против строительства высотки в своем дворе, приостановили голодовку. Она продлилась один день. Горожане свернули акцию после встречи с мэром столицы Башкирии Сергеем Грековым. Тот пообещал им «в короткий срок разобраться в ситуации и провести служебное расследование», цитирует заместителя главы администрации Алексея Дербеко «РБК-Уфа».

Общественница Алла Яковлева, представляющая протестующих, отметила, что голодовку возобновят, если до конца недели застройщик ПСК-6 не остановит возведение 27-этажного дома.