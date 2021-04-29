Путин посмертно наградил волонтера из Башкирии орденом Пирогова

Награда была передана вдове волонтера // фото: glavarb.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил волонтера из Башкирии Радика Асфандиярова орденом Пирогова. Асфандияров скончался 17 марта от последствия коронавируса. С начала пандемии он занимался доставкой продуктов и лекарств амбулаторным больным. Всего волонтер совершил более 100 выездов. У него остались двое малолетних детей.

Орден «за большие заслуги в добровольческой деятельности, безвозмездную и бескорыстную помощь людям» вручил вдове Асфандирярова Любови руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Он выразил соболезнования ей, родным и близким волонтера.