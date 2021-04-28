Глава Роспотребнадзора Башкирии дала свою оценку вакцине от коронавируса

Сегодня, 28 апреля, руководитель регионального отделения Роспотребнадзор Анна Казак дала свою оценку вакцине от COVID-19 в России. Глава ведомства отметила, что она патриот и считает прививку «самой лучшей».

– Я патриот. Наша вакцина самая лучшая в мире. А даже если не патриот и говорить не в этом аспекте, она самая лучшая потому, что на нее не было шоковых ответов, нет крайних ситуаций и летальных случаев, – выразила она свою точку зрения в эфире Business FM Уфа.

Анна Казак также отметила, что относится к антипрививочникам «мягко говоря, плохо», так как они «вводят смуту». По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора, все люди, которые отказываются от вакцинации, нарушают иммунное движение в популяции.