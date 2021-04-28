Жителей Башкирии снова предупредили о надвигающемся шторме

Региональный МЧС опубликовал на своем сайте штормовое предупреждение для жителей Башкирии. По информации спасателей, на республику надвигается усиление ветра. В ведомстве сообщили, что прогноз актуален на 29 апреля.

Скорость ветра, согласно опубликованным данным, в этот день будет достигать 17 м/с. В МЧС предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

– При порывах ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, – отмечается в опубликованной информации.