Роспотребнадзор Башкирии предупредил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19

Осенью в Башкирии может наступить тяжелый период пандемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Башкирии может ухудшиться этой осенью. Такой прогноз в интервью радиостанции Business FM Уфа дала руководитель Роспотребнадзора республики Анна Казак.

По словам специалиста, тяжелый период с COVID-19 в регионе может наступить не только потому что осень – обычный сезон для распространения вирусных заболеваний, а из-за появления новых штаммов.

– Сейчас, с открытием сезона отпусков, мы рекомендуем людям очень внимательно просчитывать риски, чтобы осенью не оказаться с высокими цифрами, – цитирует Анну Казак издание UfaTime.ru.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Башкирии зарегистрировано 35 180 случаев коронавируса (+99 за сутки). Выздоровели 32 757 жителей (+106), скончались от инфекции – 442 (+3).