Уфимка ударила любовника ножом после того как он отказался с ней пить

Женщина отделалась условным сроком

Жительница Уфы поссорилась с сожителем после того как у них закончился алкоголь и ударила его ножом в грудь. Районный суд приговорил женщину к условному сроку.

Как следует из материалов дела, в день преступления уфимка вместе со своим мужчиной распивала спиртное. После нескольких часов застолья у пары иссякли запасы алкоголя. Женщина меж тем настаивала на продолжении банкета, ее возлюбленный высказался против – на фоне этого между ними вспыхнул скандал.

Во время ссоры сожитель несколько раз ударил подругу руками и ногами по различным частям тела и ушел в комнату. Придя в себя после побоев, женщина схватила на кухне нож, бросилась к мужчине, который лежал на диване, и ударила его.

Пострадавший выжил. Ему диагностировали «колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением ткани легкого». Против ударившей его уфимки было возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

На суде обвиняемая частично признала свою вину и сказала, что у нее не было умысла калечить сожителя. Ее приговорили к четырем годам условного срока.