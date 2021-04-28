Жильцы дома на улице Конституции в Уфе вышли на бессрочную голодовку

фото: vk.com // Алла Яковлева

В Уфе жильцы четырехэтажного дома №5 по улице Конституции сегодня, 28 апреля, вышли на голодовку. Они протестуют против точечной застройки высотки в их дворе. По мнению горожан, возведение нового здания происходит в нескольких метрах от их дома – на том месте, где должна быть детская площадка.

Вчера, 27 апреля, уфимцы направили в приемные главы Башкирии Радия Хабирова, премьер-министра Андрея Назарова и мэра Сергея Грекова уведомление о проведении бессрочной голодовки. Сегодня жильцы разместили на своих окнах таблички с требованием остановить стройку многоэтажки, которую организовал девелопер ПСК-6. У компании есть разрешение на строительство от мэрии. Двор голодающих жильцов посетил сити-менеджер Сергей Греков. Он пообщался с протестующими и пообещал провести совещание с участием активистов.