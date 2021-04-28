В Башкирию прилетела руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

фото: Светлана Радионова // instagram.com

Сегодня, 28 апреля, Башкирию с рабочим визитом посетила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В сопровождении руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и премьер-министра региона Андрея Назарова она оценила экологическую обстановку в двух промышленных центрах – городах Салавате и Стерлитамаке. Напомним, эти населенные пункты, по данным местного Минэкологии входят в число самых загрязненных в Башкирии.

Как пояснила сама Радионова, она приехала в республику, «чтобы понять, как мы будем реагировать» в случае выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, «и составить чёткую программу действий по региону».

фото: glavarb.ru

– Мы должны жить в хорошей стране с точки зрения благоприятной окружающей среды. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вопросы экологии – в приоритете. Башкортостан нагружен промышленными предприятиями, и контроль за их деятельностью должен быть очень чёткий, – отметила федеральная чиновница.

По словам Александра Сидякина, сейчас в республике работают девять автоматических станций контроля воздуха: три – в Уфе, по две – в Салавате и Стерлитамаке и по одной в Сибае и Учалах. Для организации полноценного мониторинга атмосферы в первых трех городах нужны еще семь таких станций.