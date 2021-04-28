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Общество28 апреля 2021 12:56

Поиски пропавшего неделю назад 20-летнего уфимца завершились трагедией

Он вышел из дома 20 апреля и перестал выходить на связь с близкими
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "ЛизаАлерт"

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе обнаружен мертвым числившийся пропавшим без вести 20-летний Максим Мисбахов. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Молодой человек перестал выходить на связь с друзьями и родственниками чуть больше недели назад, 20 апреля. В этот день он оделся в черную куртку и синие джинсы и вышел из дома в неизвестном направлении. Обратно он так и не вернулся.

Максима искали родные, активисты и полицейские. Сегодня, 28 апреля, стало известно, что его нашли мертвым – где именно и при каких обстоятельствах, не уточняется.