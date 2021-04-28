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Здоровье28 апреля 2021 12:18

Статистика по COVID-19 в Башкирии на 28 апреля: 99 заразились, 106 выздоровели, трое скончались

Почти две тысячи человек болеют COVID-19 прямо сейчас
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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От коронавируса в Башкирии скончались 442 человека

От коронавируса в Башкирии скончались 442 человека

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 36 180 случаев коронавируса. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 99 жителей. Об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.

Общее число выздоровевших достигло 32 757 человек. В течение последних суток с учета после лечения было снято 106 пациентов.

За день от COVID-19 скончались еще три жителя. Всего на территории региона зарегистрировано 442 смерти от инфекции.

Прямо сейчас носителям коронавируса в Башкирии является 1981 человек. Оба компонента вакцины получили более 153 тысяч граждан.

Коронавирус Covid-19