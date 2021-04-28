Статистика по COVID-19 в Башкирии на 28 апреля: 99 заразились, 106 выздоровели, трое скончались

От коронавируса в Башкирии скончались 442 человека

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 36 180 случаев коронавируса. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 99 жителей. Об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.

Общее число выздоровевших достигло 32 757 человек. В течение последних суток с учета после лечения было снято 106 пациентов.

За день от COVID-19 скончались еще три жителя. Всего на территории региона зарегистрировано 442 смерти от инфекции.

Прямо сейчас носителям коронавируса в Башкирии является 1981 человек. Оба компонента вакцины получили более 153 тысяч граждан.