В Уфе 1 мая прогремит салют: мэрия назвала время и место

фото: ufacity.info

В Уфе 1 мая на площади имени Ленина состоится праздничный салют. Его начало запланировано на 23:00. Об этом сообщили в мэрии.

Фейерверк будет организован в связи с тем, что в прошлом году башкирская столица получила звание «Города трудовой доблести». А согласно федеральному закону города с таким статусом должны проводить «публичные мероприятия и праздничные салюты» 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города».

Всех уфимцев, кто соберется посмотреть на фейерверк, попросили соблюдать социальную дистанцию и носить маски.