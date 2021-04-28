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Общество28 апреля 2021 11:38

В Уфе 1 мая прогремит салют: мэрия назвала время и место

Фейерверк будет организован в честь праздника весны и труда
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе 1 мая на площади имени Ленина состоится праздничный салют. Его начало запланировано на 23:00. Об этом сообщили в мэрии.

Фейерверк будет организован в связи с тем, что в прошлом году башкирская столица получила звание «Города трудовой доблести». А согласно федеральному закону города с таким статусом должны проводить «публичные мероприятия и праздничные салюты» 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города».

Всех уфимцев, кто соберется посмотреть на фейерверк, попросили соблюдать социальную дистанцию и носить маски.