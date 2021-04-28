фото: pravitelstvorb.ru

На территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии построят завод по производству солнечных панелей для развития энергетических систем в республике и других регионах. Реализацией проекта займется венгерский инвестор Optimum Solar. Компания вложит в предприятие более 1,5 млрд рублей.

– Будет создано порядка 70 рабочих мест. Вывести производство на проектную мощность планируется в IV квартале 2022 года, – сообщили в пресс-службе башкирского правительства.

На той же ОЭЗ «Алга» планируется организовать выпуск поворотных опор для солнечных панелей. В это производство будет вложено еще 860 млн рублей. Его рассчитывают запустить в следующем году.