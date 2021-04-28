Проект реставрации особняка Воскресенских в Уфе создадут за 330 тысяч рублей

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Управление земельных и имущественных отношений города Уфы определилось с подрядчиком на создание проекта реставрации особняка Воскресенских, который является объектом культурного наследия. Эскиз по сохранению памятника архитектуры разработает проектное бюро «Архтамга». Компания снизила начальную цену госконтракта в пять раз с 1,7 млн рублей до 330 тысяч рублей.

Особняк Воскресенских располагается по адресу Достоевского,54/1. Его построили в конце XIX- начале XX веков. Это бревенчатое здание, общая площадь которого составляет 308 квадратных метров. Исполнитель после заключения госконтракта обязуется провести комплексные научные исследования и разработать эскизный проект с архитектурными и конструктивными решениями по фасаду, входным группам (дверям), крыше, окнам и плану этажей. После этого проектная документация должна получить одобрение Башкультнаследия. Всю работу – в том числе и процесс согласования – необходимо завершить «не позднее 19 ноября».