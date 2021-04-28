Мэр башкирского города Межгорья досрочно ушел в отставку

фото: Илья Терехов // vk.com

27 апреля глава закрытого административно-территориальное образования Межгорье Илья Терехов досрочно ушел в отставку. Об этом сообщил «Башинформ».

Чиновник сложил свои полномочия, написав заявление об уходе по собственному желанию. Совет города освободил Терехова от должности. До того как состоится конкурс на замещение должности Межгорьем в качестве временно исполняющего обязанности будет руководить Вячеслав Калугин, первый замглавы администрации.

Илья Терехов проработал в должности мэра Межгорья ровно два года – с апреля 2019-го.