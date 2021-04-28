В Башкирии за 20 дней клещи укусили 485 человек

Первое обращение по поводу укуса клеща поступило в Башкирии 8 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии с 8 апреля в здравпункты в связи с укусами клещей обратились 485 человек. Об этом на брифинге 28 апреля сообщила заведующая противоэпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии в республике Вероника Говорова.

– Первое обращение в нашу лабораторию поступило 8 апреля. На сегодняшний день в травмпункты обратились 485 человек, 227 из них – дети. За аналогичный период прошлого года были зарегистрировано обращения 256 человек, – передала специалист.

Она отметила, что у двух исследованных клещей был обнаружен возбудитель энцефалита, а у 52 – боррелиоза.