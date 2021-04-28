Паводок в Башкирии-2021: власти заявили о стабилизации ситуации

фото: УГЗ по Уфе

Ситуация с паводком на территории Башкирии стабилизируется. Об этом на профильном брифинге 28 апреля сообщил зампредседателя Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

– За прошедшие сутки нам поступило два обращения – из Демского и Калининского районов Уфы. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась, – отметил представитель аварийной службы. – На всех основных реках наблюдается снижение [уровня воды].

По состоянию на утро 28 апреля на контроле у МЧС в связи с паводком находятся 16 ситуаций (-3 за сутки) на территории трех муниципалитетов (-2). Подтопленными остаются 582 приусадебных участка (-431), 25 придомовых территорий, 11 садовых домов и отрезков дорог. В подтопленных придомовых участках проживает 87 человек, в том числе 13 детей.