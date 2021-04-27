В популярном торговом центре Уфы открыли первую молельную комнату

Для намаза многого не надо – достаточно чистого светлого помещения.

Сегодня 27 апреля в популярном торговом центре Уфы в лайф-стайл центре «Башкирия» открылась первая молельная комната. Об этом в своих соцсетях сообщил муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин.

- Благой пример не пропадает втуне: каждый случай следования этому примеру будет засчитан как благодеяние тому, кто стал образцом для подражания. Об этом ясно сказал Пророк Мухаммад, - написал он на своей странице.

Биргалин также добавил, что для намаза многого не надо – достаточно чистого светлого помещения. Хватит и десяти квадратных метров, «чтобы полностью удовлетворить эту потребность мусульман».