ГИБДД Уфы начала новую спецоперацию

Как сообщили в отделе, 18 водителей даже привлекли к ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Вот уже больше недели в столице Башкирии проводится спецоперация ГИБДД «Тонировка». Дорожные полицейские выявляют любителей тонированных стекол. С 19 апреля в Уфе было оштрафовано более двух тысяч автомобилистов.

Как сообщили в отделе, 18 водителей даже привлекли к ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Они не хотели снимать пленку на месте, хотя ранее им выдавалось требование сделать это.

- Если светопропускание ветрового стекла, которое должно быть не менее 75%, а передних боковых стекол - не менее 70% не отвечает требованиям, то предусмотрена административная ответственность, - отмечают полицейские.