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Общество28 апреля 2021 6:23

Гузель Уразова поразила поклонников кадрами, сделанными после родов

Спустя 2,5 месяца после рождения ребенка певица устроила профессиональную фотосессию
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Гузель получила много комплиментов от поклонников

Гузель получила много комплиментов от поклонников

Вчера 27 апреля популярная певица Гузель Уразова опубликовала в своем Инстаграм снимки с профессиональной фотосессии – первой после родов. Спустя 2,5 месяца после рождения четвертого ребенка Уразова устроила съемку. Поклонники восхитились ее красотой и очарованием, закидали комплиментами.

- Моя первая фотосессия после декрета. Честно скажу – я так устала искать платье. Нужно, чтобы и красивое было, и удовольствие доставляло, и по размеру было. Когда начала искать, подходящих оказалось мало. Но вариант все же нашла, - написала певица.

Уразова спросила у поклонников, что, если она наденет его в будущем на концерт, не скажут ли они, что уже видели наряд.

- Не могу не посоветоваться с вами. Мы же теперь стали родными, - подытожила певица.

Уразова спросила у поклонников, что, если она наденет его в будущем на концерт, не скажут ли они, что уже видели наряд.

Напомним, что Уразова родила четвертого ребенка 14 февраля 2021 года. На свет появилась девочка Ариана.