11 мая 2021 выходной или нет в Башкирии: власти дали ответ

Нерабочие дни установлены с сохранением за работниками зарплаты.

После того, как президент России заявил, что майские праздники будут длиться с 1 по 11 мая, у многих жителей Башкирии появились вопросы – 11 мая считается выходным, или все же нужно идти на работу.

В Министерстве труда республики объяснили, что жители Башкирии будут отдыхать с 1 по 10 мая 2021 года включительно. 11 мая считается рабочим днем.

Также в ведомстве сообщили, что нерабочие дни установлены с сохранением за работниками зарплаты.

Отметим, что школы с 1 по 10 мая работать не будут, а детских садах будут организованы дежурные группы.