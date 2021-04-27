Опубликован график работы поликлиник в Башкирии в период майских каникул

Минздрав опубликовал график работы поликлиник

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник республики в период майский каникул, с 1 по 10 мая, и в день празднования Ураза-байрам 13 мая.

Медучреждения, которые оказывают помощь в амбулаторных условиях, будут работать по следующему графику:

– 30 апреля: рабочий день сокращается на один час;

– 1 мая: с 8:00 до 17:00; вызовы, с приемом вызовов до 16:00;

– 2 мая (воскресенье): с 8:00 до 16:00 вакцинация против коронавируса;

– 3 мая: с 8:00 до 17:00;

– 4-7 мая: по графику рабочего дня;

– 8 мая: с 08:00 до 17:00 часов, с приемом вызовов до 16:00;

– 9 мая: (воскресенье): с 8:00 до 16:00 вакцинация против коронавируса;

– 10 мая: с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00;

– 12 мая: рабочий день сокращается на один час;

– 13 мая: с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00;

Плановая госпитализация с 1 по 10 мая будет организована в соответствии с графиком. Больницы будут работать круглосуточно. Бригады «скорой», травмпункты и дежурные службы перейдут на усиленный режим работы.