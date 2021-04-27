В Башкирии к пожизненному заключению приговорили серийного убийцу

Остаток жизни 52-летний мужчина проведет в колонии особого режима

Жителя Янаульского района Башкирии приговорили к пожизненному лишению свободы за серию двойных убийств пожилых людей, сопряженных с разбоем. 52-летний мужчина совершал преступления в период с 2008 по 2011 год. Следователи смогли вычислить его только спустя несколько лет. Подробнее о деле рассказали в Следственном комитете республики.

Три двойных убийства были совершены на территории двух районов – Янаульского и Краснокамского. У всех погибших из дома похитили деньги и ценные вещи. Жертвами расправы стали зажиточные фермеры: две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Сходу следователи не смогли найти убийцу. Они вернулись к раскрытию этих преступлений в период с 2018 по 2020 года.

– При анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристике, внимание следователей привлекла серия из 25 краж, совершенных в Янаульском районе, за которые в 2018 году был осужден местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми убийствами, – передали в СК.

Они выяснили, что подозреваемый был профессиональным преступником, специализирующимся на кражах. Мужчину замечали в тех населенных пунктах, где были совершены убийства. В конечном счете следователи смогли собрать все доказательства воедино и восстановить картину преступлений.

Злоумышленник заранее планировал убийства, подбирая для них престарелых людей, которые не смогут дать отпор. Он собирал сведения о будущих жертвах, с некоторыми даже знакомился лично под предлогом продажи товаров. Затем мужчина проникал к ним домой и убивал: мужчин забивал до смерти тупым предметом, женщин – душил. После этого он похищал все ценное и убегал. Следователи отмечают, что преступник «действовал максимально аккуратно, и следов старался не оставлять, а после первого убийства в 2008 году, с целью сокрытия следов преступления, поджег дом потерпевших».

Во время следствия и судебного процесса серийный убийца так и не признал вину в преступлениях. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима.