Башкирии передали землю для создания этномузея под открытым небом

скриншот презентации музея

Росимущество Башкирии передало в собственность республики три гектара земли в Уфе для создания архитектурно-этнографического музея под открытым небом. Он получил название «Атайсал – земля предков». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Музей будет размещен на территории Музея зодчества Башкортостана – филиала ГБУ Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа», – пояснили в Росимуществе РБ.

«Атайсал – земля предков» будет первым и единственным в Башкирии музеем, где под открытым небом разместят памятники архитектуры. Объект будет включен в туристические маршруты республики.

На территории музея будет организована лесопарковая зона для проведения массовых мероприятий. Согласно проекту, там появятся несколько усадеб: коневода, охотника и рыболова, пчеловода и ремесленника. Ниже публикуем видео-презентацию концепции музея.