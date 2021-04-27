Жительница Башкирии выиграла в лотерею почти 30 млн рублей

фото: "Столото"

Жительница Башкирии Диана Я. выиграла суперприз лотереи «Спортлото» – 29,4 млн рублей.

Изначально организаторы лотереи искали победителя в Сургуте. Дело в том, что Диана купила сим-карту для своего телефона именно в этом городе – там она гостила у родственников. Женщина установила себе мобильное приложение «Столото» и через него приняла участие в розыгрыше.

– Я во всем поддерживаю супруга. Когда он предложил установить приложение, я с радостью согласилась. У мужа хорошо развита интуиция, поэтому числа выбирает он, – поделилась счастливица.

О победе семья узнала, когда проверяла результаты розыгрыша в интернете. Как призналась Диана, у ее мужа «в глазах потемнело, когда он увидел сумму». Она отметила, что им повезло, потому что они «относятся к жизни с позитивом и во всем стараются видеть только хорошее».

На выигранные деньги супружеская пара хочет обеспечить детей жильем и достроить «дом своей мечты».

– Я смогу воплотить мои дизайнерские задумки для его обустройства. Также отправимся с супругом в Париж. Уверена, это будет незабываемое путешествие, – поделилась Диана.