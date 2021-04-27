Видео - первая леди Башкирии показала, чем занимается во время отпуска Хабирова

Фото: https://www.instagram.com/k.khabirova/

Каринэ Хабирова показала, чем занимается в то время, пока ее супруг в отпуске.

Судя по кадрам из соцсетей первой леди, она посетила официальную часть форума «Территория роста», который проходит в уфимском центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Во время форума специалисты регионального и федерального уровней будут объяснять молодым и талантливым жителям Башкирии правила построения социального проектирования.

Каринэ Хабирова засняла момент, когда к собравшимся обращается руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Напомним, что об отпуске Радия Хабирова стало известно 22 апреля. Накануне он показал, что читает во время отдыха.