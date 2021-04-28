Житель Башкирии захотел поменять жену и получил пышечку-колбасницу из Тульской области

Фото: Телеканал Ю

Семья Филатовых из Бирска поучаствовала в эксперименте по обмену жен с жителями села Иваньково Тульской области.

История началась с того, что Павел и Ирина Филатовы из Бирска решили через ТВ-передачу выяснить, чего им не хватает в отношениях. Для этого они поучаствовали в проекте «Обмен жен» с семьей Аксеновых-Нуждиных из Тульской области. В семью Филатовых приехала Юлия, а Ирина отправилась в село Иваньково. Эксперимент продлился 6 дней.

Жизнь у двух женщин оказалась совершенно разной. Ирине из Бирска пришлось привыкнуть к деревенскому быту – вести домашнее хозяйство, ухаживать за животными и делать колбасу. Пышная Юлия, наоборот, привыкала к жизни домохозяйки из города – забирала детей из школы и ходила по магазинам.

По итогам шести дней эксперимента, семьи поняли, чего им на самом деле не хватает в жизни. Так, за последние годы глава семьи из Бирска насколько увлекся работой и детьми, что не оказывал должного внимания своей супруге. А Станислав из Иваньково, как выяснилось, уделял слишком мало времени и сил домашним обязанностям, и вся работа доставалась его жене Юлии.

После участия в передаче обе семьи пообещали пересмотреть взгляды на бытовые и семейные вопросы.