Бывшего заведующего отделением городской больницы в Башкирии будут судить за получение взятки

Заведующего отделением больницы в Башкирии задержали при получении полумиллиона рублей

В башкирском городе Салавате за получение взятки будут судить бывшего заведующего хирургическим отделением местной больницы. Об этом сообщил следственный комитет республики.

Как установило следствие, год назад завотделением предложил представителю коммерческой фирмы, которая занимается поставкой медицинских изделий, за 1,25 млн рублей обеспечить прием больницей партии продукции для нейрохирургической помощи. Медик, по версии правоохранителей, достоверно знал, что эти изделия не соответствуют техническому заданию по договору поставки на 2,1 млн рублей. Сотрудник фирмы дал формальное согласие на сделку и обратился с заявлением в полицию.

– После получения первой части от оговоренной суммы в размере 500 тыс. рублей заведующий отделением был задержан с поличным сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии, – передал СК.

Обвиняемые в ходе следствия вину в преступлении не признал. На его имущество был наложен арест. В ближайшее время судьбу бывшего сотрудника больницы решит суд.