Строительную фирму в Уфе оштрафовали за несоблюдение экологических требований

Прокуратура обнаружила в деятельности компании сразу несколько нарушений

Уфимскую компанию «Дортрансстрой», занимающуюся строительством и содержанием дорог, оштрафовали на 289 тысяч рублей за несоблюдение экологических требований. Нарушения в работе фирмы нашла прокуратура Демского района.

Надзорное ведомство установило, что на производственной площадке предприятия «с нарушением установленных требований» хранились «опасные отходы I класса». Их учет и экологический контроль не велся надлежащим образом. Кроме того, газоочистные устройства компании «не прошли поверку работоспособности» и технический осмотр. Еще один недочет в работе фирмы связан с тем, что она «несвоевременно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду» и не разработала план по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.

– По результатам проверки юридическое лицо и заместитель генерального директора фирмы привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов в виде штрафов на общую сумму 289 тыс. рублей, – сообщила прокуратура.

Ведомство также внесло в адрес руководства компании представление с требованием устранить нарушения.