Статистика по COVID-19 в Башкирии на 27 апреля: число заразившихся перевалило за 35 тысяч

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 1991 человек

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 35 081 случай коронавируса. За сутки прирост зараженных составил 98 человек. Об этом 27 апреля сообщил региональный оперштаб.

Число выздоровевших в регионе продолжает стремительно расти – за прошедшие 24 часа выписался 181 пациент, за все время – 32 651.

Всего на территории республики от COVID-19 скончались 439 человек, смерть одного из них была зарегистрирована в течение минувшего дня.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 1991 человек.

Два компонента вакцины получили 149 329 жителей республики (+5047 за сутки).