Уфимка стала жертвой пьяного преступника прямо в сауне

Фото: Рустем АХУНОВ

На днях Кировский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении молодого уфимца, обвиняемого в краже телефона.

Как уточнили в пресс-службе районного суда, обвиняемый чистосердечно признался, что 23 января 2021 года с друзьями пришел в сауну, где распивал алкоголь. В какой-то момент, проходя мимо вешалки в холле, он увидел куртку одной из посетительниц, из кармана которой торчал дорогой мобильник. Убедившись, что поблизости никого нет, уфимец утащил телефон, а потом поспешил покинуть сауну.

Вот только быстро сбыть краденное парню не удалось – его вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали полицейские. Впрочем, и уголовного наказания уфимцу тоже удалось избежать, потому что он вернул телефон потерпевшей, и та простила его.