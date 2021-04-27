фото: Госкомитет РБ по ЧС

Башкирия прошла первый пик паводка. Об этом на профильном брифинге сообщил начальник водных ресурсов республики Виталий Тюр. О стабилизации ситуации также объявил первый замначальника МЧС РБ Эдуард Идрисов. По его словам, уровень воды в реках Дема и Белая понижается.

По состоянию на утро 27 апреля на контроле в связи с подтоплениями в регионе находятся 19 ситуаций в пяти муниципалитетах. Под водой остаются 1013 придомовых и приусадебных участков, 970 из них – на территории садовых некоммерческих товариществ. За сутки 230 участков освободились от воды.

– Весеннее половодье еще не закончено. Мы прошли самую острую стадию – первый пик. В горной и лесной зоне, где формируются самые основные объемы половодья, в ночное время сохраняются отрицательные температуры, запасы снежного покрова еще серьезные, – пояснил Виталий Тюр.

Он добавил, что приток воды ожидается на горных реках. За последние три дня «небольшие увеличения притоков» зафиксирован на реках Сим и Инзер.